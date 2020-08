Holland, Tokarczuk i Graff przeciw homofobicznej agresji w Polsce. Apelują do KE o obronę europejskich wartości

Inicjatorki listu zaadresowanego do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen zwracają uwagę na dramatyczną sytuację osób nieheteronormatywnych w Polsce, które ich zdaniem stały się obiektem rządowej nagonki. Przytaczają głośną sprawę aresztowania Margot i niedawne protesty w Warszawie solidaryzujących się z niebinarną aktywistką, w czasie których zatrzymano 48 osób. Według autorek petycji, to sprawujący władzę rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiada za eskalację nastrojów przeciwnych środowiskom LGBT+.

Jak podkreślają, sprawa Margot to kolejny cios wymierzony w stronę środowiska LGBT+ atakowanego także w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej. Odnosząc się do sprawy Margot, autorki podkreślają, że stawiane jej zarzuty "nie były akcjami 'chuliganów' ani 'prowokacją', jak twierdzą prorządowe media w Polsce, ale raczej desperackim aktem oporu przeciwko upadlającej, motywowanej homofobią mowie nienawiści".

Holland, Tokarczuk i Graff apelują zarówno do polskiego rządu, by "przestał wspierać organizacje propagujące homofobię" i "by pociągnął do odpowiedzialności osoby stojące za bezprawnymi i brutalnymi zatrzymaniami z 7 sierpnia" oraz do Komisji Europejskiej. Tą ostatnią wzywają do "natychmiastowego podjęcia kroków w obronie podstawowych europejskich wartości – równości, niedyskryminacji, szacunku dla mniejszości – które zostały w Polsce pogwałcone".