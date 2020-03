"Testamenty" Margaret Atwood. Opisała brutalnie, co fundamentalizm religijny oznacza dla kobiet

"Opowieść podręcznej", najbrutalniejszy znany literacki opis katowania, napastowania i dręczenia kobiet, doczekał się kontynuacji. "Testamenty" Margaret Atwood to ważna dziś książka tłumacząca, dlaczego fundamentalizm religijny jest groźny dla kobiet w każdej formie i w każdym kraju. Także w Polsce.

Na całym świecie trwa wojna z kobietami. Chodzi o to, żeby podporządkować je mężczyznom – żeby to oni ustalali, jakie kobiety mają prawa, czym mają się zajmować, co myśleć i jak wyglądać. Polska: Ordo Iuris i inne organizacje ultrakatolickie co rusz próbują zaostrzyć ustawę antyaborcyjną do całkowitego zakazu aborcji włącznie, pozbawić kobiety dostępu do badań prenatalnych czy antykoncepcji. Była próba karania edukatorek seksualnych czterema latami więzienia za ich pracę. Niedawno w rzeszowskim liceum nakazano uczennicom noszenie biustonoszy.

Podręczne, Marty i Niekobiety

Przypomnijmy: "Opowieść podręcznej" to historia kobiety o imieniu Freda (bo należy do Freda), czyli kobiety traktowanej jak żyjąca, chodząca macica służąca tylko do rodzenia dzieci. W USA dochodzi bowiem do wojny domowej, w wyniku której władzę przejmują ultrakonserwatywni fundamentaliści chrześcijańscy. Powstaje nowe państwo: Gilead. Z dnia na dzień kobiety zostają zwolnione z pracy, pozbawione dostępu do kont bankowych i książek. Rząd wprowadza prawo, zgodnie z którym pieniądze kobiety należą do jej najbliższego krewnego płci męskiej. Edukacja kobiet zostaje sprowadzona do prowadzenia domu i bycia posłuszną żoną. Kobiety zostają podzielone na kasty: Żony Komendantów, Podręczne (mają rodzić dzieci), Marty (służące) i Niekobiety.