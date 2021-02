Hawkeye. Kate Bishop – recenzja komiksu

Trzeba przyznać, że Hawkeye miał wyjątkowe szczęście do scenarzystów i rysowników, którzy zajmowali się serią nim w ostatnich latach. Znakomity cykl wydany pod znakiem Marvel Now! (w Polsce od 2017 r.) zbierał zasłużone pochwały i nagrody, a kontynuacja Jeffa Lemire'a (Marvel Now! 2.0) tylko potwierdziła status "Hawkeye'a" jako jednej z najciekawszych serii superbohaterskich.

Na szczęście Thompson nie jest ślepo zapatrzona w koleżankę Luke'a Cage'a. Kate Bishop to pełnoprawna bohaterka, kobieta z krwi i kości, a nie "Jessica Jones z łukiem". Jej przygody znakomicie łączą wątki obyczajowe z kryminalną intrygą, jednocześnie scenarzystka nie odcina się od superbohaterskich korzeni. Choć tu i ówdzie pojawiają się znani herosi (nie tylko JJ), to czytelnicy uczuleni na nadmiar peleryn i obcisłych kostiumów nie muszą się obawiać reakcji alergicznych.

"Hawkeye. Kate Bishop" to komiks kobiecy, koncentrujący się na damskiej perspektywie i problemach, które nie pasowałyby do Clinta. To także komiks bardzo zabawny, inteligentny, z dobrze poprowadzoną, wielowątkową intrygą i gamą ciekawych postaci. Do przygód Clinta z "Marvel Now!" zawsze warto wrócić (lub się zapoznać), bo to klasa sama w sobie. Ale za żadne skarby nie ignorujcie nowej Hawkeye.