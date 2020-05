"Do bani z takim komiksem": recenzja komiksu wydawnictwa Kultura Gniewu

Nie musisz być już obrzydliwie bogaty ani zdesperowany, aby postawić na półce ostatni komiks z prof. Nerwosolkiem. Wszystko dzięki Kulturze Gniewu, która wznowiła białego kruka Tadeusza Baranowskiego. I to w pięknej edycji.

Dawno, dawno temu, czyli w 2005 r., efemeryczna oficyna Orient Men i Spółka wypuściła album, którym Tadeusz Baranowski postanowił pożegnać się z dwójką swoich kultowych bohaterów: profesorem Nerwosolkiem i jego asystentką Entomologią Motylkowską.

"Tffffuj! Do bani z takim komiksem!" ukazało się w nakładzie zaledwie 550 sztuk. Album był nie tylko limitowany, ale zawierał też szereg unikalnych bonusów, w tym rysograf i replikę medalu (!), który Baranowski dostał jako nagrodę na festiwalu w Belgii.

Na rynku wtórnym komiks mogliście upolować w cenie tysiąca zł. Jeśli mieliście szczęście. Nie trudno się więc domyślić, że był poza zasięgiem większości fanów talentu mistrza.

Aż do teraz. Po 15 latach Kultura Gniewu wznowiła album podtytułem "Do bani z takim komiksem". Wprawdzie nie ma tych samych dodatków, co w przypadku kolekcjonerki, ale i tak jest bardzo, bardzo dobrze. W pakiecie ze 48-stronicowym komiksem (twarda oprawa) dostajemy plakat o wymiarach 44x60 cm (gruby, błyszczący papier) oraz szkicownik (osobny zeszyt).

A co w środku? To dokładnie ten sam Baranowski, jakiego zapamiętaliśmy z "Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa" czy "Przepraszam, remanent".

Na "Do bani z takim komiksem" składają się dłuższe bądź krótsze epizody z udziałem profesora i jego asystentki. Podobnie, jak reszta twórczości Baranowskiego, scenariusz przesiąknięty jest cudownie absurdalnym humorem, lingwistycznymi zabawami, autocytatami i aluzjami do popkultury. Oczywiście, jak na pożegnanie przystało, z gościnnym występem innych dobrze znanych bohaterów.

Rysunki? Też palce lizać, wciąż bajecznie kolorowe i niebywale plastyczne, choć fani na pewno zauważą, że z biegiem lat styl Baranowskiego nieco się zmienił i uprościł. Widać to szczególnie we fragmencie, gdzie autor przywołuje kadry ze swojego najbardziej kultowego komiksu. Ale to naprawdę niuans. Serdecznie polecam.