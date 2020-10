"Die: Fantastyczne rozczarowanie" – recenzja pierwszego tomu serii dla fanów RPG

"Die" zaczyna się niepozornie od spotkania grupy nastolatków, którzy zasiadają do sesji RPG. Tym razem gra wyobraźni nie opiera się jednak na zasadach wydrukowanych na kartach podręcznika. Nie potrzebne są mapy, ekran mistrza gry i rzuty kostką. Co prawda każdy z uczestników otrzymuje po jednej kostce, ale sama rozgrywka nie ma nic wspólnego z bezpieczną zabawą.

Jak nie trudno się domyślić po nawiązaniu do "Jumanji", bohaterowie zostają wciągnięci do świata gry i… nie mamy pojęcia, co się tam z nimi dzieje. Pewnym jest, że coś poszło nie tak, bo gdy udaje im się powrócić do realnego świata, jednego z chłopaków brakuje.