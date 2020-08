"Coś zabija dzieciaki" – recenzja komiksu

Gdzieś w USA jest małe senne miasteczko, które nagle stało się piekłem na ziemi. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie grupa dzieciaków, a podejrzenia padają na Jamesa. Szablonowego nerda, który jako jedyny uchodzi z życiem z zagadkowej masakry. W winę chłopca za grosz nie wierzy Erica Slaughter. Młoda kobieta, która przybywa do miasteczka z jednym zamiarem – pozbyć się tytułowego "cosia".

"Coś zabija dzieciaki" to horror, który wpisuje się idealnie w trend spopularyzowany w ostatnich latach przez serial "Stranger Things". Nie oznacza to, że komiks jest prostą kalką hitu Netfliksa. Nie ma tu ani grupy nastolatków walczących z ciemnymi mocami (i/lub rządowym spiskiem), ani klimatu rodem z lat 80. Ale "Coś zabija dzieciaki" to jeden z pierwszych tytułów, który z czystym sumieniem poleciłbym fanom serialu.