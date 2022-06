Błękit w zieleni – recenzja komiksu od wyd. KBOOM

Bohaterem "Błękitu w zieleni" jest niespełniony muzyk Erik Dieter, który zamiast wypełniać sale koncertowe, rozmienia swój talent na drobne. Z codziennej rutyny wyrywa go wiadomość o śmierci matki. Tuż po pogrzebie w domu rodzinnym natrafia na fotografię tajemniczego jazzmana. Kim był? Co łączyło go ze zmarłą? Dieter rozpoczyna prywatne śledztwo, które prowadzi go prosto w paszczę szaleństwa.