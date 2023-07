Beniamin i Beniamina – recenzja komiksu wyd. Egmont

Beniamin i Beniamina to para niby zwykłych dzieciaków, którzy przeżywają niezwykłe przygody w różnych zakątkach świata. A wszystko to w akompaniamencie doskonałych gagów, żartów słownych i błyskotliwych pomysłów, z których słynął autor "Asteriksa" czy "Lucky Luke’a". "Beniamin i Beniamina" bawią do rozpuku nawet po 70 latach! Co więcej, zbiorczy album wydany przez Egmont zawiera także szereg innych zapomnianych/nieznanych współczesnym czytelnikom komiksów mistrzowskiego duetu. Bo czy tytuły "Niezwyciężony Antoine", "Rodzinka Baranków", "Smyk i Sapek", "Rodzinka Odrzecznych" coś wam mówią?