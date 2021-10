Legenda wciąż żyje. Recenzja komiksu "Asteriks i Gryf"

Czytając najnowszy tom "Asterik i Gryf" (piąty, który stworzyli Yves-Ferri i Conrad), nie mam wątpliwości, że te obawy były nieuzasadnione. Nowy rysownik idealnie imituje kreskę Uderzo, choć widać tu autorski sznyt i nowocześniejsze podejście do pewnych rozwiązań formalnych. Nie jest to oczywiście tak radykalna zmiana jak w nowych "Kajkach i Kokoszach" – tam Sławomir Kiełbus wyraźnie rysuje "po swojemu", co nie podoba się wszystkim starym fanom serii. Trzeba jednak pamiętać, że sam Janusz Christa wskazał go na swojego następcę.