Baltimore, tom 1 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Choć dwie sztandarowe serie sygnowane przez Mike'a Mingolę dobiegły końca, nie oznacza to, że twórca Hellboya zostawił nas z niczym. Wydane w Polsce "Niesamowita Dokręcana Głowa", "Homar Johnson" czy w końcu "Abe Sapien" to tytuły z powodzeniem eksplorujące komiksowe uniwersum, u podwalin którego legł cykl o agencie do spraw paranormalnych z wielką kamienną łapą.