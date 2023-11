Asteriks. Biały irys – recenzja komiksu wyd. Egmont

"Biały irys" to ze wszech miar udany album, w którym czuć ducha przygód Asteriksa i Obeliksa (są bezpośrednie nawiązania do niektórych starszych historii), jest mnóstwo humoru i zaskakujących pomysłów. Postać Plusujemnusa jest świetnie pomyślana jako parodia współczesnych coachów, influencerów i innych szemranych znawców, którzy mówią każdemu, jak żyć. Oczywiście nie ponosząc odpowiedzialności za efekt końcowy. Rysunki Yvesa-Ferriego to po raz kolejny klasa sama w sobie i żaden fan klasycznych "Asteriksów" nie powinien kręcić nosem. Wszystko jest na swoim miejscu i widać, że dzielni Galowie trafili w bardzo dobre ręce.