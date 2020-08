Zygmunt Miłoszewski nie myśli o emigracji. "Nie akceptuję takiego rozwiązania jak kapitulacja"

- Dobra sytuacja finansowa dotyczy jakiegoś promila tej branży. (...) Dla większości artystów w Polsce kwestia zapłacenia 1400 zł ZUS miesięcznie to jest absolutnie niebywałe, to dla mnie jest zauważalny wydatek. Tu zaraz wychodzą korwiniści, mówiąc "w sumie powinniście płacić tak jak wszyscy, utrzymać się jak wszyscy", tyle że nasza działalność nie jest nastawiona na zysk - powiedział Miłoszewski w rozmowie z Karolem Paciorkiem na kanale Imponderabilia na Youtube.

Pisarz wyjaśnił, że ubezpieczenia dla artystów w założeniu mają być finansowe ze środków pozyskanych z opłaty reprograficznej, które dotąd spływały do ZAiKS-u i ZPAV-u. Jest to kwota doliczana do cen urządzeń i nośników służących do kopiowania treści np. skanerów, kopiarek, faksów, czystych płyt CD\DVD nałożona na producentów tego sprzętu. Artyści apelują o rozszerzenie dotychczasowego zakresu opłaty o inne, nowocześniejsze sprzęty m.in. smarfony i tablety oraz zwiększenie jej udziału z 1-3 proc. do 6 proc. To rozwiązanie popiera minister kultury Piotr Gliński, ale na tym polu nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje.