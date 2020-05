Artyści są wdzięczni ministrowi kultury. Chce wprowadzić nową opłatę

Opłata reprograficzna jest doliczana do cen urządzeń i nośników służących do kopiowania treści np. skanerów, kopiarek, czystych płyt CD\DVD. Dotychczas wynosiła ona 1-3% sprzętu i nie obejmowała bardziej nowoczesnych aparatów tj. smartfony czy tablety. Opłaty te trafiają do ZAiKS-u i ZPAV-u w ramach rekompensaty za zwielokrotnianie ich utworów na użytek osobisty.