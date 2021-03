Zmarła Jolanta Brach-Czaina. Przewodniczka po (nie)zwykłość istnienia

Dzięki niej "krzątactwo" stało się kategorią kulturową. Nasza egzystencja opiera się bowiem na zwyczajności. Na codziennym sprzątaniu, prostych rytuałach, które tylko pozornie odcięte są od spraw istotnych. Ścierka i kurz - to jest konkret, z takiej perspektywy Jolanta Brach-Czaina opisywała świat:

"Krzątactwo należy do naczelnych kategorii ujmujących obecność w świecie. Jest sposobem bycia w codzienności. Ptaka, człowieka, owada, bez wyjątków. Choć różnorodnie przejawia się krzątanie, stanowi dynamiczny fundament codzienności. Kto bytuje krzątaczo, ma w niej udział. To nas łączy. Należymy do bytów krzątaczych i z tej racji wchodzimy w codzienność. Podobnie jak mrówka i żuk gnojak".