Złapał za szpikulec do lodu i kamerę. Nie tylko on pokazał swoje zbrodnie w sieci

Ale ostatni mężczyzna z tej listy doczekał się jednak zainteresowania medialnego. Israel Keyes został powiązany z co najmniej jedenastoma zabójstwami rozrzuconymi po terenie Stanów Zjednoczonych, czynami, które zostały drobiazgowo i starannie zaplanowane. Na przykład Keyes zawsze wyłączał swój telefon i płacił jedynie gotówką, by nie zostawiać śladów. W jednym wypadku, przy morderstwie Billa i Lorraine Currierów, uciekł z Alaski do Chicago i wynajął samochód, by przejechać tysiąc sześćset kilometrów do Vermont, gdzie dwa lata wcześniej ukrył koło domu morderczy przybornik, w którym znajdowały się łopaty, plastikowe worki, pieniądze, broń i amunicja oraz butelki udrażniacza marki Drano do rur mającego pomagać w usuwaniu ciał. Ale zanim zdołano ustalić szczegóły dotyczące kilku jego nie do końca wyjaśnionych morderstw, Keyes popełnił samobójstwo w areszcie w 2012 roku, zostawiając za sobą splamiony krwią, ledwie nadający się do odczytania czterostronicowy wiersz "Oda do morderstwa".