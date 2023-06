Na 100 kobiet 83 były obrzezane. Do niedawna okaleczano je w szpitalach

Wielu Omańczyków twierdzi, że Oman to demokratyczny kraj. Z dumą pokazują imponujący budynek parlamentu, mówią o wyborach do Rady Konsultacyjnej. Wspominają o izbie wyższej, czyli Radzie Państwa, która pełni funkcję doradczą. I rzeczywiście sułtan słucha swoich poddanych, ale ostatecznie robi to, co uważa za słuszne. Jest głową państwa, szefem rządu, ministrem spraw zagranicznych, obrony i finansów. Jednocześnie zgodnie z prawem zarówno tworzenie partii politycznych, jak i zwoływanie zgromadzeń bez zezwolenia jest zakazane. Jeśli zaś chodzi o wolność słowa i wolność wypowiedzi, to co prawda są one zagwarantowane w ustawie zasadniczej z 1996 roku, tyle tylko, że to prawo jest… limitowane. I tak na przykład 31. artykuł tej ustawy mówi o wolności prasy i publikacji, a jednocześnie ustawa zakazuje publikowania materiałów, które prowadzą do publicznej niezgody, gwałcących bezpieczeństwo państwa lub też obrażających czyjąś godność i jego prawa.