Sypia z trzema braćmi. Każdy traktuje ją inaczej

Tylko czy nie są to problemy nieobce też zachodniemu społeczeństwu? Oczywiście główną rolę odgrywa tu pojęcie prawa wolnego od religijnych dogmatów, które każdego traktuje równo. Ale swoje ma też do powiedzenia kultura i obyczajowość. Co prawda w książce Agaty Romaniuk znajdziemy przykłady buntowniczek walczących z systemem, lecz są one zgoła odmienne od europejskiego wyobrażenia. Nie są to kobiety na barykadach, otwarcie krzyczące i domagające się swoich praw. Za to spotkałaby ich kara więzienia czy nawet śmierć, a na pewno wieczne potępienie i hańba dla całej rodziny. Każda z nich walczy tylko w swojej sprawie, walczy o przetrwanie, ocalenie duszy.