Ziemowit Szczerek nie hamował się. "Putin to zbrodniarz"

Już piszę. To nie będzie sztuka newsowa. To znaczy - wojna i rzeczywiste wydarzenia tam oczywiście będą, ale to będzie bardziej spojrzenie na Ukrainę przez pryzmat tej postaci. Zełenski, zanim zaczął grać swoją rolę życia w czasie rzeczywistym, wcale nie był superzarąbistym prezydentem. Nie chcę go oceniać jednoznacznie - ani in plus, ani in minus. Jest ciekawym, bardzo ciekawym szkiełkiem, przez które można popatrzeć na cały kontekst.