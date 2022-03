Sylwia Chutnik: Myślę o Putinie z wielką nienawiścią i nie jest mi z tym dobrze

Sylwia Chutnik: A co innego robić w czasie, kiedy trwa wojna? Nieustanne krzątanie się po domu i niekończące się scrollowanie wiadomości w niczym nikomu nie pomogą, a nie są też za dobre dla głowy, więc stwierdziłam, że to najlepsze, co mogę w tym momencie zrobić. Wiem to o sobie od dawna, że najlepiej sprawdzam się w działaniu. A to jest proste działanie, w którym - przepraszam, że to powiem - nie trzeba za dużo myśleć. Proste czynności, które pozwalają się oderwać: stoisz i starasz się pomóc ludziom, którzy o tę pomoc proszą, albo czasem stoją gdzieś zagubieni. Warto wtedy do nich podejść, zapytać, czy czegoś nie potrzebują i np. pomóc przy kupowaniu biletu, podać jedzenie czy środki przeciwbólowe.