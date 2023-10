Zadeptywała kobiety na śmierć. Bestia z Majdanka długo cieszyła się wolnością

Hermine Braunsteiner w styczniu 1944 r. wróciła do Ravensbrück i pozostała tam aż do maja 1945 r. Gdy porażka Hitlera była przesądzona i do obozu zbliżali się Sowieci, "Kobyła" uciekła do rodzinnego Wiednia, ale nie zabawiła tam długo. W 1946 r. trafiła w ręce policji. Przed sądem stanęła dopiero w listopadzie 1949 r., ale ze względu na brak świadków, nie skazano jej za piekło, które zgotowała więźniarkom na Majdanku. 30-latka usłyszała jedynie zarzut popełnienia "zbrodni przeciwko godności ludzkiej", za co usłyszała wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Na rolność wyszła po roku, jako że sąd uwzględnił wcześniejszą odsiadkę w areszcie.