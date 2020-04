Z czym Polacy dzwonią pod nr 112? Operator opisał kulisy swojej pracy

"Oglądałam po… porno"

Schemat był prosty: osoba błądziła w internecie, wchodziła na strony z pornografią i zdarzało się tak, że po kliknięciu w podejrzany link wyskakiwał komunikat o karze. Opatrzony dodatkowo logo policji lub Interpolu , by zmusić delikwenta do zapłaty za swoje błędy.

Przez bieliznę, fale radiowe i skórkę banana

"Pierwsze tego typu zgłoszenie naprawdę mnie zszokowało. Nie przypuszczałem, że komukolwiek może przyjść do głowy tak dziwny pomysł. Początkowo uznałem, że to odosobniony przypadek, a osoba zgłaszająca po prostu jest mocno pijana i może nawet nie zdaje sobie sprawy, do kogo dzwoni i o co prosi. Szybko okazało się jednak, że to nie pojedynczy wymysł upojonej kobiety, ale sytuacje notoryczne" - wspomina.