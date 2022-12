X-Men Punkty zwrotne: Masakra mutantów - recenzja komiksu wyd. Egmont

Zamknięta w trzech tomach "seria mesjańska" odwoływała się do relatywnie świeżej historii (lata 2007-2010). Tymczasem "Masakra mutantów" to powrót do głębokich lat 80. A dokładnie rzecz ujmując, mamy tutaj zbiór zeszytów "Uncanny X-Men" #210–214, "X-Factor" #9–11, "New Mutants" #46, "Thor" #373–374, "Power Pack" #27 i "Daredevil" #238, pod którymi podpisały się takie nazwiska jak Chris Claremont, Louise Simonson, Walter Simonson, John Romita Jr., Sal Buscema czy Barry Windsor-Smith.