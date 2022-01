X-Men. Punkty zwrotne – Kompleks mesjasza - recenzja komiksu wyd. Egmont

"Kompleks mesjasza" to crossover publikowany w USA na przełomie 2007 i 2008 r. Historia rozgrywała się na łamach czterech serii: "Uncanny X-Men", "X-Force", "X-Men" i "New X-Men". Fabularnie mamy tu do czynienia z wydarzeniami po świetnym "Rodzie M" i "Dniu M".