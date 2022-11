Wyznania meksykańskiej prostytutki. Rodzina nie wiedziała, czym się zajmuje

– Nie chciałabym o tym mówić zbyt wiele, żeby nikogo nie zasmucać. Ale może moja historia będzie ostrzeżeniem i wskazówką dla rodziców, jak nie należy postępować z dziećmi? Najpierw nie rozumiałam, że to, co robi mi tata, jest złe, ale bałam się komuś przyznać. Myślałam, że to moja wina i że inne dzieci też tego doświadczają. A kiedy w końcu powiedziałam mamie, nie uwierzyła mi. Krzyczała, że własna córka uwodzi jej męża i kto by pomyślał, że taka mała, a taka wredna. Wyrzuciła mnie na ulicę i nie pozwoliła wrócić do domu. Od tamtej pory byłam zdana tylko na siebie. Dlatego kiedy sama zostałam mamą, powtarzałam sobie niczym modlitwę jedno zdanie: zawsze wierz swojemu dziecku. Dzieci są szczere, nie kłamią, jeśli nie muszą. Obiecałam sobie, że moje córki i syna będę akceptować takimi, jakimi są, że będę się z nimi bawić do utraty tchu, że będę im czytać na głos, nauczę ich miłości do książek. I że zrobię wszystko, żeby mieli dobre wykształcenie, lepsze niż ja. Bo edukacja jest w życiu najważniejsza.