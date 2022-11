"W każdej jest coś do retuszu". Jak świat mody traktuje młode dziewczyny

Albo dostaniesz kontrakt i okazuje się, że to jest po prostu nudna, żmudna i ciężka harówka na planie zdjęciowym. Sesje do sieciówek ubraniowych trwają całym dniami. Bankiety bywają fajne, ale głównie jest to szara rzeczywistość – zasuw od rana do nocy. Może się wydawać, że życie modelki to tylko wybiegi, pokazy i modne kluby. Nie. To zwykła, męcząca codzienność.