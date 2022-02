Wystawił w teatrze "Dziady". Będzie zwolniony? "Wiem, że zapłacę za to wysoką cenę, ale nie mam się gdzie cofnąć"

Głuchowski: - Mówimy w teatrze o ważnych problemach, które dotykają Polaków. Nie boimy się trudnych tematów. Nie jesteśmy od tego, żeby głaskać władzę. Władza musi się liczyć, że artyści mają na jej temat coś do powiedzenia. To normalne. Ja nie robię celowych prowokacji, aby komuś konkretnemu dopiec. Nie ja jestem organizatorem trasy koncertowej Marii Peszek, to jest koncert gościny, dzięki któremu teatr zarabia pieniądze, a Maria Peszek to wybitna artystka. Tak samo Maja Kleczewska - uznana międzynarodowo reżyserka.