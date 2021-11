Pięści poszły w ruch. Przygnębiający obraz Polski

Władza groźna, choć groteskowa

Jednym z najważniejszych tematów przedstawienia jest podłość i hipokryzja władzy. Ich wyrazicielem jest w spektaklu Senator, brawurowo zagrany przez Jana Peszka. To postać potworna i mała jednocześnie, wyprana z dawnego ideowego zaangażowania, zaślepiona absolutnym charakterem swojej władzy i przerażona możliwością jej utraty. Senator knuje przeciwko podwładnym, chcąc ich jednocześnie udobruchać pozorami, w zaciszu swego gabinetu podejmuje najbardziej nawet nieludzkie decyzje, a potem z lubością obserwuje ich efekty: ludzi wychodzących w proteście na ulice, pacyfikowanych przez brutalnych funkcjonariuszy. Zamknięty w dobrze chronionej twierdzy, otoczony zakłamanymi pochlebcami, nie dopuszcza do siebie niczego, co mogłoby zepsuć jego samozadowolenie.