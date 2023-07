Wygrał wyścig i zabił dwie osoby. Po wszystkim dopalił papierosa

Powiedzieć o nich, że przeciwieństwa się przyciągają, to nic nie powiedzieć. Grzegorz: wesoły gaduła, potężny, brodaty brat łata. Pięćdziesięciosiedmiolatek sprzedawał chemię budowlaną. Budowlańcy z okolicy lubili się go poradzić: "Grzesiek, jaką techniką byś ten basen uszczelnił?", "Stary, wchodzą mi robociarze jutro, nie wiem, jak zrobić elewację. Co doradzisz?". Koledzy z Torreto’s zwracali mu uwagę: "Grzegorz, ty pracą żyjesz. Odpocznij". Żona zostawiła go po dwudziestu pięciu latach małżeństwa. Córka w Niemczech, wnuki widuje kilka razy do roku. Czas zabijał przy kuflu lecha i chesterfieldach z kolegami z baru. Tak trafił na Izę.