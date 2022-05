Współpracownicy Tomasza Lisa nie wiedzieli o jego odejściu z "Newsweeka". "Decyzja mogła zapaść po głośnej okładce"

- Decyzja mogła zapaść już po głośnej okładce Newsweeka, na której Joe Biden prowadził Andrzej Dudę jak dziecko, a podpis sugerował, że prezydent Polski jest "sterowany" przez Bidena. Gwoździem do trumny miał być jednak ostatni wstępniak Lisa o "wolnych mediach", w którym właściwie wprost napisał, że nie ma wolnych mediów oprócz niego. Mocno uderzył w TVN, co nie przypadło do gustu Amerykanom - twierdzi anonimowy pracownik "Newsweeka".