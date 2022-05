Zawodowe wzloty i upadki Tomasza Lisa. Właśnie stracił pracę w "Newsweeku"

- To, co wiem o naciskach na Zygmunta Solorza, pochodzi z drugiej ręki. Nie będę o tym teraz mówić. Okres jest gorący, mamy 3 tygodnie i 6 dni do wyborów. To, co się dzieje i może jeszcze zdarzyć, jest istotne dla wszystkich dziennikarzy. (...) Nie mam obsesji na punkcie PiS-u, tylko wolności słowa. A jest teraz zagrożona. Jeśli PiS wygra, będziemy mieć władzę absolutną jednego człowieka - mówił wówczas Lis na antenie TVN24.