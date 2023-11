"Wojna naszych czasów" – recenzja książki wyd. Studio Magenta

Każdy z polskich bohaterów tych historii mówi, jak wiara zmieniła ich życie i otworzyła serca na pomaganie innym. W rozdziale "Ambasadorowie" Misiek Koterski wprost deklaruje: "Początek historii o Noclegowni sięga aż do naszego pierwszego wyjazdu do Medjugorie". Również na okładce książki recenzent prof. Jan Żaryn ocenia: "Noclegownia przy Łazienkowskiej 14 stanowi jedynie (i aż) symbol postawy Polaków, otwierających swoje mieszkania, dobrze zorganizowanych, gotowych do błyskawicznego dostosowania się do nieoczekiwanych wyzwań. To my, Polacy! Nawet jeśli prawdą jest, że w Polsce nastąpiła daleko idąca sekularyzacja, to nadal z ducha jesteśmy chrześcijanami".