Opisał wschód Ukrainy. Gdy wybuchła wojna, odezwał się do mieszkańców. Opowieści były porażające

Ołeksandr Myched, pisarz, publicysta ukraiński: Zacznijmy od terminologii, bo ona jest bardzo ważna. Najpierw Donbas - to donieckie zagłębie węglowe, w skład którego wchodzą nie tylko regiony ługański i doniecki, ale także dniepropietrowski, a nawet części regionów połtawskiego i charkowskiego. A pojęcia Doniecczyzna i Ługańszczyzna odnoszą się bardziej do kwestii historycznych, a nie tylko do miejsc, gdzie eksploatuje się złoża kopalniane i zasoby ludzkie. To historyczne regiony Ukrainy.