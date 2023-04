Norman Davies o Putinie, Polsce i wojnie. "Polacy czują instynktowną sympatię dla Ukraińców"

Niezależnie od tego, jak długo jeszcze potrwa, Zachód wyjdzie z niej bardzo wzmocniony. To widać już dziś: Unia Europejska i NATO to podmioty, na które zwrócone są dziś oczy świata i to właśnie one są najważniejszymi graczami, którzy działają wokół wojny. Z jednej strony w kontekście wojny wciąż mówi się o "europejskich wartościach", których broni Ukraina. Wojna pokazała, jak bardzo są one ważne i jak mocno trzeba dbać o to, żeby ich nie stracić. Z drugiej - brutalna rosyjska agresja rozwiała podsycane długim okresem spokoju nadzieje, że groza ze Wschodu ustała i można o niej zapomnieć, że można budować dobre relacje z Rosją, która może się stać stabilnym, godnym zaufania partnerem. Niestety, nic z tych rzeczy. Groza wciąż istnieje i dotyczy wszystkich. A ci "wszyscy" przekonują się coraz mocniej, że nie można o tym zapominać i że trzeba działać razem przeciwko niej. To akurat bardzo dobry skutek wojny, o ile można tak o niej myśleć. Ale dziś najważniejsze, żeby wojna się skończyła, a ludzie nie musieli dłużej cierpieć.