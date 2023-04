W 2015 r. wiedział, co zrobi Rosja. Wystarczyło, że spojrzał na mapę

Marzenia Rosji o morzu

Dostęp do ciepłego morza i portu, który nie jest skuty lodem przez kilka miesięcy w roku to kolejne marzenie Rosji. Miałoby to wpływ nie tylko na handel, lecz także na działania floty rosyjskiej. Rosja co prawda posiada port w Noworosyjsku, ale nie ma on warunków dla portu głębokowodnego, bo wody są tam zbyt płytkie.