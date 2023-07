Pracownicy bronili chersońskiego muzeum przed Rosjanami. "Przez pół roku ich okłamywaliśmy"

Alina Docenko: Rosjanie bardzo szybko weszli do Chersonia. 24 lutego podeszli do niego od strony mostu Antonowskiego, a 1 marca byli już w mieście. Do muzeum przyszli po raz pierwszy 2 marca. To było 16 uzbrojonych mężczyzn. Gdy wybuchła wojna, w muzeum trwał remont i całość budynku nie była dostępna. Rosjanie nic na miejscu nie znaleźli, więc dość szybko opuścili budynek, ale zostawili otwarte drzwi. Po przeciwnej stronie ulicy mieszkał mężczyzna o imieniu Wołodymir, który zobaczył to przez okno i zawiadomił mnie. Poprosiłam go, by zaczekał na Hannę Skrypkę, która jest moją zastępczynią. Przez całą noc ta dwójka czuwała wewnątrz budynku. Ja nie mogłam przyjechać na miejsce od razu, bo mieszkałam 15 km dalej. Dotarłam na miejsce dopiero nazajutrz.