Wojna na Ukrainie. W 2014 r. ludzie ulegali kłamstwom i propagandzie

Konflikt na Ukrainie szybko osiągnął taki stopień eskalacji, na którym – podobnie jak w konflikcie izraelsko-palestyńskim – każda ze stron stała się głucha na argumenty tej drugiej. Zaciętość i nieprzejednanie miejscowych były przygnębiające, lecz zrozumiałe. Trudno się dziwić patriotycznie nastawionym Ukraińcom, że w obliczu tajnej wojny prowadzonej na terytorium ich kraju przez Rosję nie byli skłonni do słuchania tego, co miał do powiedzenia Kreml. Nie było też niczym zaskakującym, że do mieszkańców Doniecka, którzy pozostali w mieście i co noc budził ich ukraiński ostrzał, szczególnie mocno przemawiała rosyjska propaganda.