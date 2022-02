"Święta wojna". Jak Cerkiew od lat wspiera działania Putina

Frukty dla Cerkwi to władza, pieniądze, dostęp do mediów i szkół, przepisy o zwrocie majątku i dostępie do ziemi. Media kontrolowane przez państwo obszernie relacjonują spotkania Putina z cerkiewnymi hierarchami. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl (Kirił) dostaje od Putina a to obraz ozdobiony 10 kilogramami bursztynu, a to order "za zasługi dla ojczyzny I stopnia", jedno z najwyższych odznaczeń państwowych.