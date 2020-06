"Wika i gniew Oberona": przepych na granicy kiczu [RECENZJA]

"Wika i gniew Oberona" to pierwszy tom, w którym autorzy postawili na klasyczną ekspozycję. Dowiadujemy się z niego o Królestwie Elfów, o niespełnionej miłości na szczytach władzy, żalu i odwecie tytułowego, gniewnego księcia. Uzurpator Oberyn zasiadł na tronie, a Wika, młodziutka wróżka i prawowita następczyni tronu, zaczyna nowe życie w zupełnie innej rzeczywistości. Pod okiem mentora wyrasta na rasową bohaterkę epickiego fantasy, u której objawiają się niezwykłe moce.

Po lekturze pierwszego tomu nie trudno zgadnąć, że autorzy dążą do starcia dorosłej Wiki z Oberonem. Na każdym kroku widać gatunkową sztampę, co nie musi być wcale wadą dla miłośników tego typu opowieści. Z drugiej strony, scenarzysta sięga po różne ciekawe narzędzia, którymi buduje tę przewidywalną fabułę. Czerpie z Szekspira, celtyckiej mitologii, miesza baśniowe fantasy ze steampunkiem, a wszystko to podlewa delikatnym erotyzmem.