Wielu oburzyły słowa Tokarczuk. Namawiają by odsyłać jej książki

Z wypowiedzi krytyków wywnioskować można, że noblistka szkaluje własny kraj. Używając krzywdzącego porównania Polski do Białorusi: "Olga Tokarczuk w wywiadzie dla włoskiej gazety twierdzi, że 'Polska jak Białoruś'. Reżim, prześladowania, no koszmar. Komitet noblowski ma chyba jakiś wewnętrzny przepis, który mówi, że od 1980 r. co drugi nagrodzony Polak musi być idiotą" - twierdzi na Twitterze pisarz Jacek Milewski. Podobne wnioski wysuwają także inni prawicowi komentatorzy.