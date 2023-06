Utonęła, gdy ratowała dziecko. Pozostawiła po sobie coś ważnego

"Dystynkcja" to, mocno upraszczając, odróżnienie, jakie zachodzi między tymi, co czują się "lepsi" od tych "gorszych". Sporo jest tutaj wywodu o klasach i rzecz skupia się na Francji lat 70., czyli chcąc nie chcąc społeczeństwie odmiennym od naszego. Lecz teorie Francuza z "Dystynkcji" łatwo można zaaplikować do obecnej codzienności i, co ważniejsze, potrafią nieźle przerobić nasze postrzeganie tego, jak kształtują się smak i skłonności do konkretnego działania w sferze kultury. I proszę się nie przerażać, że to może być jakieś potwornie trudne do czytania. Styl autora bywa rozwlekły, ale zawsze jest logiczny.