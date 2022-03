"Internat" Serhija Żadana. Wstrząsający obraz wojny w Ukrainie. Dziś odbiera się go jeszcze mocniej

"Internat" już wtedy był niezwykłym przypadkiem. Do powieści Żadana jeszcze przed premierą przylgnęła łatka "arcydzieła". Określano ją wówczas jako najważniejszą książkę ostatnich miesięcy, jeśli nie lat. Padały porównania, że to "Droga" Cormaca McCarthy’ego, ale osadzona w bliższej nam rzeczywistości, w świecie niedalekim od nas. Czuło się wręcz presję, żeby to przeczytać i zweryfikować, czy to nie kolejny chwyt marketingowców, którzy co chwilę próbują nam wmówić, że każda nowa powieść jakiegoś autora to wielkie wydarzenie.