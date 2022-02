Oksana Zabużko: "Ta wojna trwa dla nas już osiem lat"

To, co się dziś dzieje wyraźnie uświadamia nam naszą rolę i pozycję. Bez nas Putin nie może sobie poradzić, a my sobie bez niego radzimy znakomicie. Dziś to my możemy głośno powiedzieć reszcie świata: zdradziliście nas, zostawiliście na pastwę szaleńca. Było to wyraźnie widać w ostatnich dniach - w mediach społecznościowych bardzo głośno wybrzmiało monachijskie przemówienie Zełenskiego. Dla wielu osób w Ukrainie zdecydowanie nie jest to ulubiony prezydent, na pewno nie jest to mój ulubiony prezydent. Ale opinia publiczna w Ukrainie zareagowała bardzo pozytywnie na to, że przypomniał tam zachodnim politykom, że w 1994 roku Ukraina zrzekła się w Budapeszcie pretensji do broni nuklearnej w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ze strony Zachodu. I co wyszło z tych gwarancji, kiedy w 2014 roku zaatakowała nas Rosja? Starsi panowie, podpisami pod tym dokumentem, nagle o nas zapomnieli. Musieliśmy sami iść na wojnę, nikt nam nie pomógł. Tak, Ukraina jest dziś już zupełnie gdzie indziej. Do 2014 roku byliśmy nastolatkiem, który słucha starszych i podpatruje, co robią. Dziś, po tym wszystkim, co się wydarzyło przez te lata, jesteśmy już bardzo dorośli. I mocno doświadczeni.