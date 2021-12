Ulubieniec dzieci miał mroczne oblicze. Ciągnęło go do magii i satanizmu

Jego pierwszy wyjazd do Warszawy musiał – oczywiście – zaowocować wizytą w sklepie Król Magii na Chmielnej, gdzie Tuwim zakupił masę najdziwniejszych drobiazgów, które miały mu ułatwić kontakt ze światem czarów. Jednak była to tylko niewinna rozrywka w porównaniu z hodowlą gadów, którą zajął się w mieszkaniu. Tuwimowi udało się rozmnożyć zaskrońce, co wywołało panikę wśród domowników, bo małe węże niespodziewanie wypełzały spod mebli. Po oczyszczeniu lokalu z gadów domorosłemu zoologowi zakazano na przyszłość podobnych eksperymentów.