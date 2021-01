Skandal na pogrzebie słynnego pisarza. Żona nie spodziewała się takiego poniżenia ze strony kochanki

"5 listopada (…) poeta od rana czuł się źle, żona obawiała się najgorszego. Zapytała męża, czy ma wezwać Dorę, by mógł się z nią pożegnać. Leśmian odmówił, nie sądził, że to już koniec".

Jak to możliwe, że w ogóle doszło do tak kuriozalnej sytuacji? Kim była Dora, i z jakiego powodu pomyślano o niej w przejmującym momencie?

Poeta poznał tę dermatolożkę w 1917 roku i całkowicie stracił dla niej głowę. Choć myślał nawet o rozwodzie, nigdy do niego nie doszło i Bolesław Leśmian zaczął prowadzić podwójne życie. Wreszcie jego romans stał się sprawą całkowicie jawną – także dla prawowitej małżonki.

Trzeba przyznać, że Dora była gotowa do wielkich poświęceń, także finansowych, dla ukochanego. W książce Sławomira Kopra czytamy o tym, że prowadzący kancelarię notarialną artysta wykazał się wyjątkową niefrasobliwością, która niemal doprowadziła do jego aresztowania:

"Leśmian podpisywał dokumenty bez czytania, „bezgranicznie wierząc swojemu zastępcy”. W efekcie, w 1929 roku kontrola skarbowa wykazała ogromne braki w kasie notariatu, a zaległości sięgały dziesiątków tysięcy złotych (…). Okazało się bowiem, że zastępca Leśmiana, dependent Władysław Adamowicz, przez kilka lat nie odprowadzał należnych opłat do Skarbu Państwa".

By ratować poetę, Dora pozbyła się wygodnego mieszkania wraz z obrazami. Zmiana adresu stanowiła dla niej podwójny problem – od tego momentu pacjentkom trudniej było ją odszukać.

Jak podaje autor "Nieznanych losów autorów lektur szkolnych", kobieta sprzedała w celu ratowania kochanka także posiadłość w Mławie. Dora pozbyła się swoich nieruchomości; jej kochanek nie musiał się uciekać do tak dramatycznych kroków. Do "zrzutki" dołączyli się bowiem także przyjaciele.

Głębokość i szczerość uczuć Dory nie ulegają wątpliwości. Wróćmy jednak do nieszczęsnego pogrzebu.

Według relacji rodziny, Bolesław Leśmian był ubrany do trumny bardzo elegancko, bo w smoking. Poza tym wręcz tonął w kwiatach mimozy. Co mniej estetyczne, z ust poety sączyła się żółta ciecz. Mimo tego Dora nie czuła obrzydzenia przed uklęknięciem tuż obok i pocałowaniem twórcy wprost w wargi.

"Kiedy ciało przewożono z kościoła na Powązki, na placu Trzech Krzyży doszło do małego zamieszania, nawet czegoś w rodzaju skandalu. Zajście to opisała potem przyjaciółka rodziny Leśmianów, mecenas Helena Wiewiórska".

"Stała ona z Zofią Leśmianową i jej córkami przed kościołem i – jak pisała – 'gdy podjechał karawan', chciała wsiąść do niego: 'Zofia, Lusia i Dunia oraz ja chciałyśmy wejść do środka'. Przy karawanie pojawiła się jednak Dora (…), która 'wtargnęła bardzo energicznie', 'despotycznym ruchem' odsunęła żonę oraz córki poety i – weszła sama do karawanu".