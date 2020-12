Porządkowali stary, poniemiecki cmentarz. Znaleźli cenny zabytek

- Spodziewaliśmy się nagrobków z przełomu XIX i XX w., być może nawet pozostałości po wojnie, ale odkrycia jakiego dokonaliśmy nie da się porównać z niczym. Pod zaroślami, liśćmi i około 10 centymetrową warstwą gleby oraz korzeni odnaleźliśmy barokową płytę nagrobną. Trafiła tu zapewne z jakiegoś znacznego kościoła by uchronić ją przed bombardowaniami . – czytamy na profilu Fundacji Droga Lotha.

Okazało się, że płyta należny do znanego szczecińskiego ludwisarza (rzemieślnika odlewającego dzwony) oraz jego małżonki Dorothe.

- Działając w latach 1690-1699 Johann Jacob Mangoldt odlał 22 dzwony m. in. dla Katedry św. Jakuba w Szczecinie, kościoła św. Mikołaja oraz m. in. dla kościołów w Baniach i Włodyniu. Przejął on zakład ludwisarski po Lorentzu Kökeritz – napisał na jej temat dr Marek Łuczak na swoim profilu na Facebooku.