"Trzeci Testament: Juliusz": inna historia chrześcijaństwa [RECENZJA]

Od ukrzyżowania Jezusa minęło 30 lat. Zdolny wódz rzymski ma plan, który może odmieć losy świata. Jest jednak tylko drobnym trybikiem w epickiej opowieści, stworzonej przez autorów znakomitego "Trzeciego Testamentu".



Alex Alice ("Gwiezdny zamek") i Xavier Dorison ("Kriss de Valnor", "Sanktuarium") to autorzy, których nie trzeba przedstawiać polskim fanom europejskiego komiksu. "Trzeci Testament" to także doskonale znana i ceniona seria, łącząca tematykę biblijną z czystą fantastyką. "Trzeci Testament: Juliusz" ma więc na starcie szerokie grono potencjalnych odbiorców, a najlepsze jest to, że jako prequel stanowi świetne wprowadzenie do tamtej historii i można po niego sięgnąć bez znajomości wcześniej wydanych albumów.