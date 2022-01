"Człowiek tysiąca twarzy" nie żyje. Tomasz Machciński przewidział swój koniec

- […] wykorzystuję to, co dzieje się z moim ciałem: odrastanie włosów, choroby. Mogę pokolorować ciało, poszerzyć twarz, wkładając kulki z chleba do ust albo watę do nosa, ale to dalej jest żywe ciało, można mnie podrapać wszędzie i ja to czuję. Czasem tylko rzęsy muszę przykleić, kiedy robię kobietę, ale rzadko. Piersi z jabłek lub pomarańczy, potem je zjadam. Zasadą jest minimum rekwizytu, maksimum ciała - mówił w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" w 2019 r.