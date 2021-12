Spisali 14 tysięcy mężczyzn. Ich "wina"? Homoseksualizm

I nagle twój oprawca wybiera ciebie i mówi ci, że jednak masz dla niego wartość, że jesteś kimś ważnym, że gdy spełnisz pewne warunki, zostaniesz – oczywiście pozornie - zaakceptowany. Wtedy nagle – być może pierwszy raz w życiu – czujesz, że przynależysz do grupy, że ktoś cię zwyczajnie lubi, ceni, że ktoś cię chce i potrzebuje. Wcześniej na mnie pluli, ale teraz jestem im potrzebny! Więc wybaczam im! Przez całe życie mnie odrzucali, grozili mi, wykluczali mnie, a teraz te same osoby mnie wybierają do – jak pisał Pierre Bourdieu - swojej prawdziwie męskiej grupy! Wreszcie jestem swój. To jest bardzo okrutne, bo bazuje na słabości, lęku i potrzebie przynależności - ale tak to czasem działa.