"To zawsze była gotówka". Kard Dziwisz miał bronić seryjnego gwałciciela w sutannie

Maciel z wyrachowaniem sączył pieniądze do Papieskiej Rady ds. Świeckich. Zapłacił za renowację rezydencji jej przewodniczącego, którym w latach 1976–1983 był kardynał Eduardo Francisco Pironio. Według księdza A (…) odnowienie jego domu było "całkiem dużym zasobem" (…). Maciel chciał, by Pironio zaakceptował konstytucję Legionu, która zawierała prywatne śluby zobowiązujące do tego, by nigdy nie mówić źle o Macielu czy innych przełożonych, i służące temu, by wyplenić wewnętrzną krytykę. Te dodatkowe śluby były głównym narzędziem Maciela do ukrywania jego seksualnych nadużyć i zabezpieczania bezwzględnego posłuszeństwa, tak by nikt nie występował z szeregu.