Szkoła według ministra Czarnka odbierze uczniom wolność wyboru. Nauczyciele nie są zachwyceni

"Brawo panie ministrze edukacji. Należy skończyć z dziadostwem, niech polska szkoła dąży do celu! Wyrzucić nieudaczników i LGBT , zabrać się do roboty!" - pisze internauta schowany za pseudonimem Polak. Jeszcze dalej poszła komentatorka podpisująca się jako Wiesława, która proponuje zmiany o systemowym charakterze: " Panie ministrze Czarnek, sprawa jest zbyt poważna, żeby mógł ją załatwić kanon lektur . To myślenie magiczne. Zamiast tego trzeba stworzyć szczegółowy, bardzo konkretny i długoletni program wyzwalania postaw patriotycznych, promowania ich i odpowiednio atrakcyjnego nagradzania".

- Karol Wojtyła? No cóż, jego dorobek to przede wszystkim encykliki - dodaje Makowiecka. - Teksty literackie to w zasadzie tylko jeden dramat i kilka wierszy o, nie bójmy się tego słowa, dość wątpliwej wartości literackiej. Mówiąc krótko: szkoda na to czasu, brakuje go nawet na przedstawienie młodzieży tekstów innych autorek i autorów, znacznie bardziej wybitnych pod względem literackim. Gdybym miała jednym zdaniem podsumować najnowsze pomysły ministra Czarnka, musiałabym uciec się do stwierdzenia, że grożą one efektami w postaci niedokształcenia kolejnych roczników uczennic i uczniów. I może o to chodzi: niedokształconym narodem o wiele łatwiej się przecież steruje.